Bakan Ersoy’dan “Uluslararası Müzeler Günü” mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 18 Mayıs “Uluslararası Müzeler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yayınladığı mesajda müze denildiğinde akıllara sadece bir sergi alanı yahut eserlerin korunmasını sağlayan mekanlar gelmemesi gerektiğini belirten Bakan Ersoy, “Müzeler tarih üzerinden dün ve bugünü, sanat üzerinden estetik ve değer algılarını, kültür üzerinden farklılığımızın zenginliğini ve insanlığın ortak bilincini bizlerle buluşturan yaşam alanlarıdır. Müzelerimiz, zamanın başlangıcına dayanan bu geniş ve çok yönlü bilgi yelpazesini barındırmakla bireylerin etkin olduğu bir öğrenme sürecine de ev sahipliği yapar. Bilgi, ona nasıl ve ne zaman ulaşmak istiyorsanız sizi müzelerde beklemektedir. Bizler, müzeler söz konusu olduğunda işte buz dağının bu görünmeyen asıl kısmına dair farkındalığı arttırmak ve bilinç oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eşsiz kültür dünyamız ile rakipsiz olan tarih ve medeniyet mirasımızın hak ettiği şekilde insanlarla buluşması için, modern müzecilik anlayışıyla teknoloji ve estetiği en ideal şekilde bir araya getirdiğimiz, ziyaretçilerin beğeni ve değerlendirmeleriyle yön verdiğimiz müzecilik çalışmalarımıza hız kesmeden, her zaman daha iyisini hedefleyerek devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Korona virüs sebebiyle müzelerin kapanması ile birlikte sanal müzenin 6 milyon kez ziyaret edildiğini belirten Bakan Ersoy, mesajını şu şekilde sonlandırdı:

“2019 yılında rekor kırarak, 35 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan müze ve ören yerlerimizin kapılarını Kovid-19 sebebiyle geçici olarak kapattığımız süre boyunca da www.sanalmuze.gov.tr sayfamızın yaklaşık 6 milyon kez ziyaret edilmiş olması geldiğimiz noktayı göstermesi açısından son derece önemlidir. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarda ve bundan sonra ulaşacağımız hedeflerde her zaman en ciddi paya sahip olarak en büyük takdiri hak eden müze çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, Uluslararası Müzeler Günü’nü kutluyorum.”