Bakan Ersoy’dan ‘Turizm Haftası’ mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan ‘Turizm Haftası’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy’un mesajı şöyle:

“Türkiye tüm alanlarda olduğu gibi turizmde de 2023 hedeflerine sarsılmaz bir irade ve emin adımlarla ilerlemektedir. Marka şehirlerden gastronomiye, arkeolojiden tesisleşmeye, ulaşımdan konaklama ve personel kalitesine, turizm için attığımız her adım Türkiye’yi uluslararası arenada lider bir ülke konumuna yükseltme amacını taşımaktadır. Bu hedefe ulaşmada, gerçekleştirilen etkinliklerle turizm bilincinin ve farkındalığının toplumda yaygınlaşmasını sağlayarak, ciddi bir katkı sağlayan Turizm Haftası’nı çok değerli buluyorum. Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde görev alan, katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Turizm Haftası kutlu olsun.”