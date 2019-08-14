Bakan Ersoy'dan 'Kuleli Askeri Lisesi' açıklaması Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'in Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığına ilişkin iddialarına cevap verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuleli Askeri Lisesinin satıldığına ilişkin sosyal medya ve basına yansıyan haberlerin tamamen asılsız olduğunu belirtti. Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Çengelköy'de bulunan Kuleli Askeri Lisesinin satıldığına ilişkin sosyal medya ve basına yansıyan haberler tamamen asılsızdır. Bakanlığımıza tahsisli olan bölümünde müze yapım çalışmaları devam etmektedir." İYİ Parti'li ismin yalanı elinde patladı İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Kuleli Askeri Lisesi binasının Araplara satıldığını iddia etmişti. Seymen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Her şey haraç mezat! Kuleli Askeri Lisesi'nin binası Araplara satılmış. Milli manevi; paraya tahvil edilemeyen hiç bir şeyin kıymeti yok nazarlarında" ifadelerini kullanarak iftirada bulunmuştu.

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