Bakan Ersoy'dan Kılıçdaroğlu'na algı operasyonu cevabı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun orman yangınları üzerinden algı operasyonu yapmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanına verdi. Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı betonlaştırmak. Çok açık söylüyorum; tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız, önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gerekecek. Ormanlarımıza dokunamayacaksınız. Hadsizler!" paylaşımına tepki gösteren Bakan Ersoy şu ifadeleri kullandı:

"Bu düzenleme bugün değil, 1982 yılında çıkarılan kanun ile 3 Bakanlığın uhdesinde 39 yıldır var olan yetkinin, uzmanlığı gereği Bakanlığımızla sınırlandırılmasından ibarettir. Birlik ve beraberlik gerektiren bu günlerde konuyu çarpıtmanızı doğru bulmuyorum."