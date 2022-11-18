Bakan Ersoy'dan iddialara cevap: 4 Kürt sanatçıyı davet ettik...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ne bazı sanatçıların çıkarılmadığı eleştirilerine, "İsimlerini vermeyeceğim çok önemli 4 Kürt sanatçıyı davet ettik biz o festivallere. Kabul edemediler. Muhtemelen mahalle baskısına maruz kaldılar." karşılığını verdi.

Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Çeşme Turizm Projesiyle ilgili eleştiriler üzerine Ersoy, bunun kolay hazırlanmış bir proje olmadığını, plan ve proje kararlarına altlık teşkil etmek üzere 14 üniversiteden, 40 akademisyenin katkısıyla rapor hazırlandığını anlattı.

Projeye siyaseten karşı çıkılmasına üzüldüğünü ifade eden Ersoy, "Projeyi hazırlarken siyasi hiçbir yaklaşımda bulunmadım. Bana ne partimden ne Cumhurbaşkanımızdan siyasi hiçbir telkinde de bulunulmadı. Tamamen iyi niyetle doğru bir proje açıklandı." diye konuştu.

Bakan Ersoy, aralık sonunda proje askıya çıktığında, korunması gereken alanların korunduğunun görüleceğini söyledi.

"İsimlerini vermeyeceğim çok önemli 4 Kürt sanatçıyı davet ettik"

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ne bazı sanatçıların çıkarılmadığı yönündeki eleştirileri Ersoy, "İsimlerini vermeyeceğim çok önemli 4 Kürt sanatçıyı davet ettik biz o festivallere. Kabul edemediler. Muhtemelen mahalle baskısına maruz kaldılar." diye yanıtladı.

Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ni hayata geçirerek, kültür ve sanatı, turizmin tanıtımı için de kullandıklarına işaret ederek, "Kendi kendine çalışan güzel bir ekosistem yarattık. Çok da iyi çalışıyor. Talep de çok iyi. Her yıl 5'er şehir arttıracağız." ifadesini kullandı.

Dara Antik Kenti'nin imara açılacağı iddialarına da Ersoy, "Dara Antik Kenti birinci derecede sit alanı. İddia ettiğiniz parsel bizim sit alanlarının dışındaki bir alan." karşılığını verdi.

"Hemen hemen her alanda tüm zamanların sıçramalarını başardık"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 43 kilisenin restorasyonunun tamamlandığını, 7 kilisede restorasyonun sürdüğünü, 2 kilisenin projelerinin tamamlandığını, 3 kilisede proje çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Roman müzisyenlere destek olunmadığı yönündeki eleştiriler üzerine de Ersoy, salgın sürecince desteklenen 40 bin müzisyenden yarısını Romanların oluşturduğunu dile getirdi.

Ersoy, 4,5 yılda kültür, sanat ve medeniyet inşasında büyük atılımlar yaptıklarını ifade ederek, "Hemen hemen her alanda tüm zamanların sıçramalarını başardık. Sahne gösterilerimiz, etkinliklerimiz ve sanata dair üretimlerimizde, yaşanan pandemi krizine rağmen büyük bir atılım performansı sergilendi. Bu ancak derin bir kültürel birikim, arzu ve aşkla, heyecanla, engin bir vizyon ve yoğun çalışmayla olur." diye konuştu.

"Bakanlığın İstanbul makamının AKM'de olmasında fayda var"

İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) bakan odası bulunmasının eleştirildiğini anımsatan Ersoy, burada kendisine özel olarak ayrılmış bir katın bulunmadığını söyledi. Ersoy, "Bakanlığın İstanbul makamının orada olmasında fayda var, zarar yok. Çünkü orası çok büyük bir kompleks. İstanbul'daki sanat birimlerimiz ağırlıklı olarak orada. Onların doğru yönetilip, o merkezin de doğru işletilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, bağlı ve ilişkili kuruluşlarının 2023 yılı bütçesi kabul edildi.