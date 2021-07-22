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Gündem

Bakan Ersoy’dan halk plajı müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy esnafla bayramlaştı. Bakan Ersoy ücretsiz halk plajı müjdesi verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 17:29:00 -

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kurban Bayramını geçirdiği Kemer’de otel yakınındaki taksi durağını ziyaret ederek esnafla bayramlaştı.

Bakan Ersoy ziyaret sırasında bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ücretsiz halk plajları konusunda özellikle Çamyuva’daki ücretsiz halk plajı uygulamasının çok beğenildiğini kaydetti.

Halk plajları konusunda Türkiye genelinde çalışlmaların 2019 yılında Bodrum’da başladığını kaydeden Bakan Ersoy, Belek Kadriye Bölgesinin ardından, bu sene de Manavgat, Çamyuva ve Marmaris’te yoğun çalıştıklarını söyledi.

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