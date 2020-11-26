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Sağlık Bakan Ersoy'dan aşı açıklaması
Sağlık

Bakan Ersoy'dan aşı açıklaması

10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne uzaktan bağlantı ile katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çok büyük bir aşılama programını Aralık ayı itibariyle devreye alıyoruz. Lütfen 2021'den ümidimizi kesmeyelim." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 20:00:00 - 2020-11-26 20:08:17
Bakan Ersoy'dan aşı açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı 10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde konuştu. Bakan Ersoy, "Sağlık Bakanlığımız yakında açıklamaya başlayacak. Çok büyük bir aşılama programını aralık itibarıyla devreye alıyoruz. Yakın tarihte hızlı şekilde bu aşılama operasyonuna başlanacak. Hızlı aşılamayla toplumun bağışıklığını birkaç ay içinde sağlayacağımızı düşünüyoruz. Lütfen 2021'den umudunuzu kesmeyin." dedi.

Pandeminin turizm ve seyahat sektörünü de olumsuz etkilediğini belirten Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Salgının zararlarını asgari düzeyde tutmak için devlet ve millet olarak el ele çalışıyoruz. Şüphesiz tüm dünyada salgının etkilerinin en fazla görüldüğü alanlardan biri turizm ve seyahat sektörü oldu. Bu olumsuz etkileri en aza indirmek ve turizmi canlandırmak için haziran ayından beri bir dizi tedbirleri ortaya koyduk. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız 'Güvenli Turizm Sertifikası' programı ile dünyaya örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Tedbirlerimiz ve çalışmalarımız sayesinde Ocak-Ekim arasındaki dönemde 13,6 milyona ulaşan turist sayımızı inşallah sizlerle beraber artıracağız."

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