Bakan Ersoy turizmde 2022 yıl sonu hedefini açıkladı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının ve bağlı kuruluşlarının 2023 Yılı Bütçe sunumunu yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2022 yıl sonu hedefini açıkladı:

Turizmde pek çok başarıya imza attıklarını anlatan Bakan Ersoy, "Tabi bu başarılar tesadüfen olmuyor. Doğru stratejiler ve takiben bir dizi eylemle mümkün oluyor. Bu eylemlerden ilki tanıtım. Turizm de bilinirlik başarı ile başarısızlık arasındaki farktır. 2019'da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı kurarak bu fark ibresini Türkiye için kalıcı olarak başarıya çevirmiş olduk" açıklamasında bulundu

TURİZMDE YAŞANAN KÜRESEL KRİZLER CİDDİ BİR BAŞARIYLA YÖNETİLDİ

Bakan Ersoy, turizmde yaşanan küresel krizleri ciddi bir başarıyla yönettiklerini belirterek, "Diğer taraftan da Türkiye'yi dünyanın en etkili, en yoğun tanıtım yapan ülkesi konumuna yükseltmiştir. 2022 yılında da bu konum daha da güçlendirilerek muhafaza edilmiştir. Geldiğimiz noktada hem dijital hem de konvansiyonel iletişim araçlarıyla 200 ülkeyi kapsayan özel tanıtım kampanyaları yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.

'SERTİFİKA ALAN TESİS VE ARAÇ SAYISI, 12 BİNİ GEÇTİ'

'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' kapsamında, 2022 yılı haziran ayı itibarıyla sertifika alan tesis ve araç sayısının, 12 bini geçtiğini aktaran Bakan Ersoy şöyle dedi:

"Şimdi bu sahada, geleceğin trendlerini bugünden ülkemize kazandıracak ve küresel sürdürülebilirlik uygulamalarına hız verecek çok ciddi ve önemli bir adım daha atıyoruz. Dünyanın önde gelen sertifikasyon kuruluşları arasında yer alan, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile 3 yıllık iş birliği anlaşmasına imza attık ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde 'Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı'nı hazırladık. Program kapsamında, konaklama tesisleri için sürdürülebilir turizm kriterlerini belirleyerek, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi’ne, uluslararası tanınırlık için başvurumuzu yaptık. Böylesine kapsamlı bir çalışmayı dünyada yapan ilk ülke olduğumuzun altını özellikle çizmek isterim. Çok yakında hayata geçireceğimiz ‘Sürdürülebilir Turizm Programı' ile üstlendiğimiz bu öncülük Türkiye'yi bir kez daha dünya için örnek ülke konumuna getirecek ve sürdürülebilir turizm konusunda ülkemiz adına fark yaratacaktır. Sektörümüzü uzun vadede daha da güçlü kılacak bu çalışmalar ile hem turizm pazarındaki rekabetçiliğimiz artacak hem de Türkiye olarak, uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmiş olacağız."

2023-2025-2030 yıllarını kapsayan 'Sürdürülebilir Turizm Programı' ile bütün konaklama tesislerinin aşamalı şekilde çevreye duyarlı hale geleceğini söyleyen Bakan Ersoy, "Konaklama tesislerimizin tamamını 'Bakanlık Belgeli' yaparak nitelikli turizm konusunda çok gerekli ilk süreci tamamlamış olduk. Şimdi sınıflandırma belgesi almalarını sağlayarak süreci bir basamak daha yukarı taşıyarak tamamlayacağız" açıklamasında bulundu.

Turizm alanında yapılan çalışmalar kapsamında, tesisleşmenin doğru ve kaliteli olması için bölgelerin güçlü bir altyapıya sahip olması şartının arandığını kaydeden Bakan Ersoy, "Turizm potansiyelimizin hakkını vermek için bu potansiyele sahip yerlerde altyapı uygulamalarını hem maddi ve teknik olarak hem de denetim noktasında destekliyoruz. 2002-2022 döneminde turizm amaçlı çevre düzenlemesi ve altyapının geliştirilmesi ile sürdürülebilir turizm kapsamında yaklaşık 2,3 milyar TL destek sağladık. Bu desteğin 768 milyon TL’si 2018-2022 yılları arasında sağlanmıştır" dedi.

KONAKLAMA TESİSLERİNDE YATAK KAPASİTESİ

Bakan Ersoy, konaklama tesislerinin yatak kapasitelerine ilişkin yapılan çalışmalara da değinerek, "Türkiye'nin 2002 yılına kadar ulaştığı konaklama tesisi sayısı toplam 9 bin 900, yatak sayısı ise 804 bin iken bu yıl sonu itibarıyla konaklama tesisi 21 bin 100'ü, yatak sayısı ise 1,9 milyonu aşmıştır. Son 20 yılda yüzde 186'lık bir artış sağlamakla kalmayıp konaklama tesislerimizin tamamını Bakanlık Belgeli yaparak çok önemli bir adım atmış olduk. Önümüzdeki yıllarda önceliğimiz başta Ege olmak üzere kapasitenin az olduğu diğer Anadolu bölgelerinde yatak sayısının artırılarak yaygınlaştırılması olacaktır" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE GELEN ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ

Bakan Ersoy, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının son 20 yılda 3,4 katına çıktığını, 2019'da turizm rekorunu kırarak, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün verileriyle en çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler sıralamasında dünya 6'ncısı olduğunu söyledi.

HEDEF 51,5 MİLYON ZİYARETÇİ

Bakan Ersoy, ziyaretçi sayısına ilişkin hedeflerini açıklayarak, "2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz. 2023'te hedeflerimiz çok daha büyük. 60 milyon ziyaretçi ve 56 milyar dolar gelir. Tüm bu rakamlar bize şunu gösteriyor. Yeni Türkiye Yüzyılında biz, turizmde Türkiye olarak artık süper ligdeyiz. Bu işi en üst seviyede yapan ülkeleri rakip olarak görüyor ve hedeflerimize uygun bir şekilde ilerliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ÜCRETSİZ HALK PLAJLARI

Bakan Ersoy, '5 Yıldızlı Halk Plajları' projesine ilişkin, "2019 yılında başlattığımız bu proje kapsamında, 2022 yılına kadar 7 adet ücretsiz halk plajının yapımını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. 2022'de ise Antalya Kemer Beldibi'nde 2 adet, Muratpaşa Lara'da 1 adet ücretsiz halk plajlarını vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Böylece 5 yıldız kalitesindeki ücretsiz halk plajı sayımızı 10'a yükseltmiş olduk" dedi. Bakan Ersoy, 2023 yılında ise plaj sayısını artırmayı planladıklarını belirterek, "Antalya Küçük Çaltıcak ve Kemer-Phaselis'de 2 adet, Muğla Bodrum Torba ve Gündoğan'da 2 adet, İstanbul Şile'de 1 adet, İzmir Seferihisar-Teos'da 1 adet olmak üzere 6 adet daha ücretsiz halk plajını hizmete açarak plaj sayımızı 16'ya çıkaracağız. Ayrıca, 8 adet plajımıza karavan park ve hizmet alanları da ekleyerek kapasitelerini büyüteceğiz" açıklamasında bulundu.

BAKAN ERSOY, KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN FAALİYETLERİ VE HEDEFLERİ ANLATTI

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, bakanlığının kültür alanında yapılan faaliyetler, projeler ve hedeflerinden bahsetti. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde 2002 yılında 9 olan varlık sayısının, bugün 19'a ulaştığını anlatan Bakan Ersoy, "2023 yılı için hedefimiz bu sayıyı 21'e çıkarmaktır. 2002'de 18 olan Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki varlık sayımızı 84'e çıkardığımızı ayrıca bilginize sunmak isterim" dedi.

2022 yılında, arkeoloji alanında da dünyada Türkiye'nin lider olduğunu aktaran Bakan Ersoy şöyle dedi:

"700 arkeolojik kazı ve araştırma sayısı ile en çok arkeolojik çalışma yürüten ülkeyiz. Bu çalışmalar yerli, yabancı, kurtarma ve sualtı kazısı ile yüzey araştırmaları gibi çok çeşitli alanları kapsıyor. Maddi olarak baktığımızda, 2022 yılında gerçekleştirilen kazılar için 90 milyon TL'nin üzerinde bir kaynağın kullanıldığı görülse de esasen bu rakam, yıl boyu süren kazılar için ayrıca istihdam ettiğimiz uzman personele ve kazı alanlarında gerçekleştirilen restorasyon, konservasyon ve çevre düzenleme çalışmalarına ayrılan meblağ ile birlikte 248 milyon TL'ye ulaşmış durumdadır. 2023 yılında ise kazılarımız için toplam 200 milyon TL bütçenin kullanılması öngörülmüştür. Buna ilaveten yıl boyu süren kazılar için istihdam ettiğimiz uzman personele ve kazı alanlarındaki restorasyon, konservasyon ve çevre düzenleme çalışmalarına ayrılan meblağ ile birlikte söz konusu rakamın 535 milyon TL'ye ulaşacağı öngörülmektedir."

2002 yılında 96 olan müze müdürlüğü sayısını, bugün itibarıyla 122'ye, bu müdürlüklere bağlı müze sayısının ise 183'den 211'e yükseldiği bilgisini paylaşan Bakan Ersoy, "Özel müze sayısı ise 2002 yılında 59 iken bugün 355 tanedir. Söz konusu gelişme sadece nicelikte değildir. Modern binaları, yenilikçi sergi biçimleri ve eğitim çalışmalarıyla müzelerimizin sunduğu hizmet nitelik olarak da seviye atlamıştır. Kazanılan uluslararası saygın ödüller bu gerçeğin dünyada da fark ve takdir edildiğinin en net göstergesidir" dedi.

'AYASOFYA'NIN EŞSİZ TARİHİNİ ZİYARETÇİLERLE BULUŞTURACAĞIZ'

2002- 2022 yılları arasında toplam 9 bin 42 kültür varlığının Türkiye'ye iadesini sağladıklarını belirten Bakan Ersoy, "Bunlardan 4 bin 727'si bakanlığımızın atılım yaptığı 2018- 2022 yılları arasında gerçekleştirilmiştir" ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, 2020'de tekrar ibadete açtıkları Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetinin, dünya mirası Ayasofya Camii; Mimar Sinan ve Gaspare Fossati ölçeğinde bir restorasyona alındığını kaydederek, "Son büyük çalışmanın üzerinden geçen yaklaşık 175 yılın ardından bakanlığımız son derece kapsamlı ve hassas bir süreç yürütmektedir. Sultanahmet'teki Osmanlı döneminin tarihi Tapu Binası'nın restorasyonunu ve teşhir tanzimini de çağdaş müzecilik anlayışı ile gerçekleştirerek İstanbul'un ve Ayasofya'nın eşsiz tarihini ziyaretçilerle buluşturacağız. Müzenin ilk etabını nisan ayında açıyoruz" açıklamasında bulundu.

'İSTANBUL'A KIZ KULESİ'NDDEN PANORAMİK BİR PENCERE AÇACAĞIZ'

İstanbul'un benzersiz bir diğer simgesi olan Kız Kulesi'nin de uluslararası restorasyon ilkeleri ve Bilim Kurulu rehberliğinde restore edildiğini aktaran Bakan Ersoy, "Adeta yanlışların altında ezilen bu zarif yapıyı 2023 yılı mart ayı itibarıyla tamamlayacak, İstanbul'a Kız Kulesi'nden panoramik bir pencere açacağız. Bir diğer önemli çalışmayı İzmir'de sürdürüyoruz. 'İzmir Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkezi' projemizi 2023 yılı mart ayında inşallah hizmete açacağız. 137 yıllık bir endüstri mirası olan Alsancak eski Tekel Fabrikası; restorasyon sonrası arkeoloji, etnografya, resim- heykel müzesi, kütüphane, ihtisas kütüphanesi, sanat atölyeleri ve rekreasyon alanları ile 7'den 70'e toplumun her kesimine hitap edecek sanatsal bir cazibe merkezi olacak" diye konuştu.

DEVAM EDEN PROJELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Bakan Ersoy devam eden projelerle ilgili "2023 yılında, zaferimizin yıl dönümü olan 18 Mart tarihinde inşallah Seddülbahir Kalesi'nin açılışını yapacağız. Yine 2023 yılında Şehitler Abidesi Çevre Düzenlemesi, Mustafa Kemal Yolu Projesi çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Rami Kışlası'nın inşaatını söz verdiğimiz gibi yıl sonunda tamamlayıp açılışa hazır hale getiriyoruz. İstanbul'un en önemli cazibe merkezlerinden olacak bu muazzam kompleksi 13 Ocak 2023 Cuma günü açıyoruz" dedi.

Bakan Ersoy, "2023 yılı bütçemiz ise 16 milyar 505 milyon 839 bin TL olarak öngörülmektedir" açıklamasında bulundu.