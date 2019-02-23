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Bakan Ersoy, turizmcilerle bir araya geldi

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Erzurum’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzurum’daki sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:52
Bakan Ersoy, turizmcilerle bir araya geldi

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Erzurum’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzurum’daki sektör temsilcileriyle bir araya geldi.


Erzurum’da Palandöken dağında ki bir otelde turizm sektör temsilcileri ile yapılan toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurum müdürleri ve turizm sektör temsilcileri katıldı.


Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, Erzurum’da turizm kapısı olarak sadece Palandöken’in görülmemesi gerektiğini ifade ederek“ Bu yılı Turizm sektör yılı olarak görüyoruz. Bizde ilk etapta beklentileri yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu zor bir şey değil bu hedefleri yakalayıp daha yükseklere taşımak istiyoruz. Bu yeni hedefleri yükseltmek için 81 ilîde bu işe dahil etmememiz lazım. Bütün Türkiye’nin illerini geziyoruz ve herkesle fikir alışverişinde bulunmaya çalışıyoruz. Tek tek turizm planlarını gözden geçirip doğru bir programla ne gerekiyorsa yapacağız. Tek ilin tanıtımı oldukça maliyetli o yüzden birkaç ili birleştirip, gruplandırarak büyütmeye çalışıyoruz. Doğu Anadolu bölgesini gruplandırarak büyütürsek iyi bir sonuç olacağız. Erzurum’da çok değerli bir kayak merkezi var ama kayak merkezi sadece bu haliyle yetersiz daha geliştirmememiz lazım. Erzurum’da sadece Palandökeni turizm kapısı görmemek lazım daha farklı alanlarda planlama yapmamız lazım. Burada turizmcilerle bir araya geldik bunu değerlendireceğiz. Erzurum’da yeterli turizm cazibesi var bizde devlet olarak ilk başta destek verip sonrasında ilave planlamalar yapıp turizmi geliştireceğiz ilk önce potansiyeli öne çıkartacağız bunu göre yatırımcı zaten yatırım yapacaktır. Erzurum’un değerli bir potansiyeli olduğunu biliyorum bunun tespitini yapıp çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.


Erzurum Valisi Okay Memiş ise“ Hem Osmanlı döneminde hem Cumhuriyet döneminde adeta kale olmuş bir şehir burası gerçekten tarihi miras açısından son derece önemli bir yer. Tarihi bölgelerimizi Bakanımızla birlikte gezeceğiz İstanbul’un Sultan Ahmet’i gibi burada da tarihi bir yarım ada var. Palandöken bizim için turizm alanında çok önemli bir yere sahip. Havaalanı ile Palandöken’in arası sadece 15 dakika bunu başka bir şehirde göremezsiniz. Bizim Palandöken’de ki bu yılki hedefimiz 1 milyon turiste ulaşmak” şeklinde konuştu.


Toplantının geri kalan kısmı basına kapalı şekilde devam etti. Bakan Ersoy toplantının ardından Doğu Ekspresi ile Kars’a seyahat edecek.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 13:52
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