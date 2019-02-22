Bakan Ersoy, seyahat acentaları temsilcileriyle bir araya geldi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya temasları kapsamında Incoming Acenteler Toplantısı’na katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya temasları kapsamında Incoming Acenteler Toplantısı’na katıldı.

Bakan Ersoy, seyahat acenteleri temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda turizm sektörünün 2019 hedeflerini anlattı. Söz konusu hedeflere ulaşılmasında acentelerin büyük pay sahibi olduğunu belirten Bakan Ersoy, temsilcilerden karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin bilgi aldı.

Toplantıda ayrıca, 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu’nda yapılması öngörülebilecek değişiklikler ile turizmin göz bebeği Antalya’nın potansiyelinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

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