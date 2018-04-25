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Bakan Eroğlu'ndan açıklama! 'Ankarayı bozkır olmaktan kurtaracağız'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ankara'nın ilçelerinin su sorununu çözeceklerini belirterek, "23 baraj, 10 gölet yaptık. Yeni talepler var, inşallah 9 baraj 2 gölet inşaat safhasında, ama çok sayıda baraj ve göletin projesi de hazırlanıyor. Bu çalışmaların ardından Ankara’yı bozkır bir şehir olmaktan kurtaracağız” dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:51
Bakan Eroğlu'ndan açıklama! 'Ankarayı bozkır olmaktan kurtaracağız'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.
Bakan Eroğlu, törende yaptığı konuşmasına 15 Temmuz’da şehit olan Kahramankazanlı 9 kişinin isimlerini tek tek söyleyerek başladı. Başkentin ilçelerine bugüne kadar 3 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Eroğlu, “Önce Ankara’nın içme suyu sorununu tamamen çözeceğiz. Şu anda Gerede’den Çamlıdere’ye dünyanın sayılı 32 kilometrelik tek bir kanalının inşaatı bitmek üzere. İnşallah bu yıl sonunda Bolu’nun güzel memba sularını akıtacağız. Ayrıca bütün ilçelerimizi su sorununu çözeceğiz. 23 baraj, 10 gölet yaptık. Yeni talepler var, inşallah 9 baraj, 2 gölet inşaat safhasında ama çok sayıda baraj ve göletin projesi de hazırlanıyor. Bu çalışmaların ardından Ankara’yı bozkır bir şehir olmaktan kurtaracağız. Bugüne kadar 86 milyon fidan diktik, 100 milyon daha fidanı toprakla buluşturacağız” diye konuştu.

MÜJDE VERDİ

Bakan Eroğlu, Kahramankazan’a yapılan yatırımları sıraladıktan sonra ilçeye bir de tabiat parkı yapımına başlanacağı müjdesini vererek hazırlanan protokolü imzaladı.

6 TEMEL ATMA, BİR AÇILIŞ YAPILDI

Daha sonra bakanlar Eroğlu ve Sarıeroğlu ile Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, toplu temel atma ve açılış törenini gerçekleştirdi
Törende, Kahramankazan’daki Ova Çayı Rekreasyon çalışması, Kalecik Yalın Barajı, Güdül Kırkkavak Barajı, Etlik Caddesi ve Hipodrom Arası Ankara Çayı Rehabilitasyonu, Gölbaşı Su Kesen Deresi Üst Havza ıslahı, çeşitli ağaçlandırma ve ormancılık faaliyetleri temellerinin atılması ile yapımı tamamlanan Şereflikoçhisar Karabük Göleti açılışı yapıldı. Tören sonunda 2 bin 500 çam ve meyve ağacı fidanı vatandaşlara dağıtıldı.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 16:51
  1. Karabük
  2. Bolu
  3. Ankara
  4. ankara
  5. Veysel Eroğlu

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