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Ekonomi Bakan Elvan'dan vergi açıklaması
Ekonomi

Bakan Elvan'dan vergi açıklaması

Bakan Elvan:"Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğ ile erteledik."

Yeniakit Publisher
2021-01-25 10:08:00 -
Bakan Elvan'dan vergi açıklaması

Bakan Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinema salonu, kahvehane, kır bahçesi, internet cafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık 2020 itibariyle mücbir sebep kapsamına aldık." dedi

Elvan, "Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26’ncı günü sonuna kadar uzatıldı." ifadelerini kullandı

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