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Siyaset Bakan Elvan yemin etti
Siyaset

Bakan Elvan yemin etti

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın af talebi kabul edildikten sonra ataması gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yemin etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 17:06:00 - 2020-11-10 17:30:32
Bakan Elvan yemin etti

TBMM Genel Kurulu'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yemin etti.

'Her zaman emrinizdeyim'

Buradaki konuşmasında, "Plan ve Bütçe Komisyonumuzu özleyeceğim, her zaman emrinizdeyiz." diyen Bakan Elvan, "Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek, büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyleyen Bakan Elvan, "Mali disiplini koruyarak, kamu finansmanının kalitesini artıracağız. Vatandaşın üreterek gelir elde ettiği ortamı tesis edecek, Kovid-19'un etkilerini gidermek için sosyal programları sürdüreceğiz." dedi.

Bakan Elvan sözlerine şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır. Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız."

 

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