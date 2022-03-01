Bakan duyurdu: Yüzde 14 indirim yapıldı

Bakan Dönmez "Elektrik faturalarında tüketime göre değişmekle birlikte yüzde 8 ile yüzde 14 arasında indirim yapıldı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ayrıca Geçen yıl gaz ve elektrikte devlete yüklenen bedelin 100 milyar TL olduğunu söyledi.

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları;

Dün sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamalarla özellikle dar ve orta gelir grubunda yer alan vatandaşlarımızın lehine bir takım iyileştirmeler daha yapmış olduk. Mesken abone grubunda yer alan tüm tüketicilerimize KDV yüzde 18’den 8’e düşürülmüş oldu. Oturduğumuz evlerin tümü konut statüsünde ve bu abone grubundan yararlanıyor. İbadethanelerimiz bu tarifelerden yararlanıyor. Son düzenlemelerle birlikte STK’lar, dernek, vakıflar ve Cemevleri de bu kapsama alınmış oldu.

Bir diğer iyileştirme de özellikle kırsal alandaki vatandaşlarımızın içme su şebekelerinin üretim ve dağıtımında kullanılan elektrik ihtiyaçları vardı. Onlar da yine en düşük tarife grubuna dahil edilmiş oldu.

Böylece burada hem KDV yüzde 8’e indirilme suretiyle hem de kademe bir miktar daha yükselterek günlük ortalama 8 kilovatsaat ve ayda da 240 kilovatsaate yükseltilmiş oldu. Bu da vatandaşımız lehine bir iyileştirme oldu.

Bunun yanı sıra ticarethanede de kademeli uygulamaya geçtik. Özellikle küçük ticari işletmelerden, esnaf ve sanatkarlarımızdan gelen talepler vardı. Bunlar üzerine de biz ciddi bir çalışma yaptık. Günlük 30 kilovatsaat ki bu aylık 900 kilovatsaat eder. Biz esnaf odalarımızla da görüştük, küçük işletmelerle de görüştük. Onların ocak, şubattaki tüketimlerini dikkate alarak böyle bir düzenlemeye gidilmiş oldu. Neredeyse burada da yüzde 80’in üzerinde bir kapsama alanı olmuş oldu. Birinci kademeye girecek olan küçük ticari işletmelerin oranı iyileştirilmiş oldu.

"Yüzde 8 ila yüzde 14 arasında bir indirime tekabül ediyor"

Bunun yanı sıra tarımsal sulamada özellikle çiftçilerimizin kullandığı elektrikle ilgili olarak da KDV yine yüzde 8’e indirilmek suretiyle bir iyileştirme yapılmış oldu.

Tüketimine göre değişmekle birlikte hem KDV hem de kademedeki bu iyileştirmeyle birlikte yüzde 8 ila yüzde 14 arasında bir indirime tekabül ediyor. Daha önce birinci kademede KDV dahil bir kilovatsaat enerji için 137 kuruş ödeniyorken şimdi bu düzenlemeyle bu 126 kuruşa, ikinci kademedeki 206 kuruş da 189 kuruşa inmiş oldu. Ticarethanede de birinci ve ikinci kademe arasında yaklaşık yüzde 25’lik bir iyileştirme yapılmış oldu.

Bu uygulama 1 Mart’tan itibaren geçerli. 1 Mart’tan sonraki tüketimlerimiz bu yeni tarifeyle faturalandırılacak. Mart ayı bir geçiş dönemi olacak. Her sayacın okunma periyotları farklı ama asıl etkisini nisan ayından itibaren daha rahat göreceğiz.

Özellikle stratejik emtialar küresel krizlerden ve gerilim noktalarından özellikle de sıcak çatışmaya dönüşmüşse çok çabuk etkilenen emtialar bunlar. Bir çatışmanın içindeki taraflardan biri tedarikçiyse Ukrayna gaz boru hatlarının geçtiği güzergahlardan birisi. Bu ürünlerin üretilmesi ve taşınmasındaki krizler fiyatları ister istemez etkiliyor. Yaptırımlar konuşuluyor sıkça. Bunlar netleşmedi. Krizden önce doğal gazın Avrupa'daki ticaret merkezlerindeki fiyatı 900 dolarken sıcak çatışma ile birlikte 1400 dolarlara çıktı. Gevşeme oldu şimdi 1100 Dolar seviyesinde. Ambargolar da var. Bu tip malların tedariğindeki kısıtlılık fiyatların artmasına neden oluyor. Bu piyasalara etkisi sınırlı kalmış olur. Görüşmeler devam ediyor. Türkiye olarak da pozisyonumuzu Cumhurbaşkanımız ifade etti. Her iki ülke ile tarihsel bağlarımız olduğu. İyi ilişkilerimiz oldu. Böyle bir durumun bizim açımızdan kabul edilemez olduğunu Cumhurbaşkanımız ifade etti.

"81 ilin tamamında doğalgaz var"

Avrupa'nın en büyük tedarikçisi Rusya. Gazın yüzde 40'ını Rusya alıyor. Kuzeyden Ukrayna'dan dahil olmak üzere başka boru hatlarından doğal gaz Avrupa'nın içlerine taşınıyor. TürkAkım devreye girdi. Karadeniz altından kendi gazımızı alıyoruz. Tedarikçi ülke Rusya. Ülkenin kaynak çeşitliliğini dengeli şekilde oturtuyor olması. Azerbaycan'dan doğal gaz alıyoruz. İran'dan boru hattımız var. LNG terminallerimizin giriş ve işleme kapasitelerini artırmak üzere ciddi kapasite artışına gittik.

81 ilin tamamında doğalgaz var. Sanayimiz kullanıyor. Bu kadar gaz tüketimi olan bir ülkede tek bir tedarikçiye bağlı kalarak sistemi ayakta tutmak mümkün değil.

TANAP ve TürkAkım2 transit geçiş sağlıyor. Kısa ve orta vadede büyük projeler için ciddi süreye ihtiyacınız var. Özellikle Avrupa açısından baktığımızda çok kısa, orta vadede pratik bir çözüm yok. Başka kaynaklar pazara ulaşır. LNG konusu var, daha mobil, daha hızlı çözüm üretecek. Doğalgaza talep daha çok olduğu için küresel anlamda doğal gazın payı artıyor.

"Doğu Akdeniz alternatif olabilir"

Ülkelerin 20 yıllık projeksiyonla bunları planlaması gerekiyor. Ülkemizin gelişmesi, kalkınmasına yönelik bu ihtiyaçları planladık. Doğu Akdeniz alternatif olabilir.

Karadeniz'deki programımızdan dolayı Doğu Akdeniz'deki gemilerimizi Karadeniz'e sevk etmiştik. Karadeniz'deki programın takvimi sıkışık olduğu için çektik. 540 milyar metreküpe ulaştık. Üretim kuyularımız devam ediyor. Şu anda Fatih Sondaj Gemimiz Karasu 1 adını verdiğimiz noktada sondajına devam ediyor, keşif amaçlı. Bu sahalar birbirine benziyor. 2-2.5 ay sürecinde çalışmalar tamamlanınca varsa yeni müjdeleri vatandaşımızla paylaşacağız. Cumhuriyetin 100. yılında ilk üretimi yapmak hedefimiz.

"Dördüncü gemi 1-2 ay içinde ülke sınırlarımız içinde olur"

Biz denizlerde aramaya çok olmadı 2018 gibi başladık. Daha önce sismik gemilerimiz vardı ama sondaj gemilerimiz yoktu. Dördüncü gemi 1-2 ay içinde ülke sınırlarımız içinde olur. Sondaj kabiliyetimizi artırdık. Başkasına bağımlı olunmaksızın aramaları sondajları yapabilir hale geldik. Karadeniz'de TPAO ile uluslararası petrol şirketlerinin keşif amaçlı aramaları olmuş. Oralarda bir keşif olmamış.