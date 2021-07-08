Bakan duyurdu! Yarın hesaplara yatırılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da yapılacağını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yapılan açıklama şöyle:
Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız.
Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödemelerini PTT üzerinden alabilirler.