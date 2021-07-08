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Ekonomi Bakan duyurdu! Yarın hesaplara yatırılacak
Ekonomi

Bakan duyurdu! Yarın hesaplara yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da yapılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 11:27:00 -
Bakan duyurdu! Yarın hesaplara yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şöyle:

Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız.

Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödemelerini PTT üzerinden alabilirler.

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