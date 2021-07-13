Bakan duyurdu! Vatandaşlara toplam 12,6 milyon lira ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak'ta 12 milyon 600 bin liralık kuraklık hasar ödemesinin 16 Temmuz'a kadar yapılacağını duyurdu.

Pakdemirli, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kuraklıkla mücadelede çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. TARSİM, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak'ta 12 milyon 600 bin liralık kuraklık hasar ödemesini 13-16 Temmuz arasında yapıyor. Kuraklık verim sigortası poliçesi olanlara, poliçe priminin ortalama 16 katı ödeme yapılacak."