Bakan duyurdu! Türksat 5A yörüngesine ulaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun yörüngeye yerleştiğini ve test çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Türksat 5A'nın bir ay kadar test çalışmaları devam edecek. Uydumuz, hazirandan sonra dünyaya hizmet vermeye başlayacak. Üretim süreçlerinde sona yaklaşılan Türksat 5B haberleşme uydusunu da bu yılın 4'üncü çeyreğinde uzaya fırlatmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.