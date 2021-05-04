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Teknoloji Bakan duyurdu! Türksat 5A yörüngesine ulaştı
Teknoloji

Bakan duyurdu! Türksat 5A yörüngesine ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun yörüngeye yerleştiğini ve test çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 10:43:00 -
Bakan duyurdu! Türksat 5A yörüngesine ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Türksat 5A'nın bir ay kadar test çalışmaları devam edecek. Uydumuz, hazirandan sonra dünyaya hizmet vermeye başlayacak. Üretim süreçlerinde sona yaklaşılan Türksat 5B haberleşme uydusunu da bu yılın 4'üncü çeyreğinde uzaya fırlatmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

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