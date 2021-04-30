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Ekonomi Bakan duyurdu! Süre uzatıldı
Ekonomi

Bakan duyurdu! Süre uzatıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geri ödemesiz ciro kaybı destekleriyle ilgili başvuru sürelerinin uzatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 12:48:00 -
Bakan duyurdu! Süre uzatıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yiyecek-içecek faaliyetlerinde bulunan işletmelere yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinin başvuru sürelerinin 31 Mayıs saat 23.59’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama;

Salgından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık.

Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmelerimiz, 31 Mayıs 2021 tarihi saat 23.59’a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler.

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