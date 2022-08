Bakan duyurdu: Konut ve kira fiyatları gerileyecek

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün yapılan Kabine toplantısının ardından gazetecilerin soruları cevapladı.Yüksek konut ve kira fiyatlarına ilişkin açıklamalar yapan Bakan Kurum, fiyatlarda suni bir artış gerçekleştiğini, ancak demir ve çimento maliyetlerinde düşüş yaşandığını dile getirdi.



Koronavirüs pandemisinden etkilenen küresel tedarik zincirinin yerine oturmaya başladığını ifade eden Bakan Kurum, "Ülkeler üretime geçti, arz arttı. Talep aynı kalınca mecburen fiyat da geri geliyor, onlar da oturuyor" dedi.

"Kirada da konut fiyatında da gerileme olacak"

Vatandaşları sıkıntıya sokmayacakları mesajını veren Kurum, "Kirada da konut fiyatında da gerileme olacak. Bizim yaptığımız projelerle de buna imkan sağlayacağız. İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de açta açıkta bırakmayacağız" diye konuştu. Hazine arazileriyle ilgili her türlü sübvansiyonu yapmaya devam edeceklerini dile getiren Bakan Kurum, gelecek aylarda kaç dönüm arazi üzerine uzlaşı olduğunun kamuoyuyla paylaşılacağını not düştü. Öte yandan Bakan Kurum, sosyal konut projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eylül ayında açıklanacağını hatırlattı.