Bakan duyurdu! İstanbul'un yeni metrosu açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 2 Ekim Pazar günü İstanbulluların hizmetine sunulacağını ifade etti.

Karaismailoğlu, bu hatla birlikte İstanbul trafiğinin rahatlayacağını, Şeyhli, Yayalar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahallelerini metroyla buluşturacaklarını kaydetti.

Söz konusu hattı, Kadıköy-Kartal metro hattıyla birleştireceklerinin altını çizen Karaismailoğlu, hattın günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip olduğu bilgisini paylaştı.

Karaismailoğlu, Pendik Tavşantepe’den başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ulaşan hattın 7,4 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 4 istasyonu bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Artık Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşım hızlı ve kolay olacak. Projemizle tarihe bir imza daha atıyoruz. İstanbul’un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı’na Kadıköy–Kartal–Kaynarca Metro Hattı'nın devamı sağlanarak doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.

Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası 42 dakika, Kurtköy Sanayi-Çamlıca arası 45 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı-Çamlıca arası 48 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 50 dakika, İstanbul Havalimanı-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 100 dakika olacak.

Açılışı sürekli ertelendi

Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen'e gidecek olan ve yapımına 2015 yılında başlanan metronun açılışı hakkında dönem dönem farklı açıklamalar yaptı.

2001 yılında açılan Sabiha Gökçen Havalimanı için bakanın yaptığı açıklamalar şöyle:

Aralık 2021: Karaismailoğlu, Temmuz 2020’de Sabiha Gökçen metro inşaatını yerinde inceledikten sonra, “Hedefimiz 2021 yılı sonuna doğru yolcu taşımak” ifadesiyle açılış için Aralık 2021’i işaret etti.

Nisan 2022: Karaismailoğlu, ilk hedefin tutmadığı Aralık 2021’de TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu dört ay sonra hizmete açıyoruz” diyerek tarihi Nisan 2022 olarak revize etti.

Haziran 2022: TBMM’deki konuşmadan günler sonra Ocak 2022’de metro hattındaki çalışmaları inceleyen Karaismailoğlu, “Hattı bu yılın ilk yarısında tamamlayarak, halkımızın hizmetine sunacağız” dedi. Açılış Haziran 2022’ye ertelendi.

Ağustos 2022: Karismaioğlu, henüz haziran gelmeden açılışı bir kez daha öteledi. Nisan 2022’de şantiye çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar yemeğinde, “En geç ağustos ayında bu projemizi İstanbulluların hizmetine sunmanın gururunu yaşayacağız” dedi.

Eylül 2022: Karaismailoğlu, en son olarak eylül ayının başında AK Parti’nin Yüz Yüze 100 Gün programında “Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızı eylül ayında hizmetinize sunacağız” ifadesiyle açılış için bu ayı işaret etti.