0553 313 94 23

Bakan duyurdu! 'İmar barışı' ile ilgili son dakika açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar barışı ile ile ilgili sürenin uzatılmayacağını son 2 günün kaldığını açıkladı.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:42
Bakan duyurdu! 'İmar barışı' ile ilgili son dakika açıklaması

AYRINTILAR GELİYOR...

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:42
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AKİP’in başarılı öğrencilerine Çanakkale ve Bursa gezisi
    1. AKİP’in başarılı öğrencilerine..
    2. Köyceğiz’de gelenek değişmedi: Göle..
    3. Spor Toto BAL 2018-2019 sezon sonu..
    4. Almanya'da yıllık enflasyon mayısta..
    5. TİKA'dan Pakistanlı ihtiyaç..
    6. Kaspersky, dolandırıcılar tarafından..
    7. Jandarmadan okul ve servis araçlarına..
    8. Polisten çocuklara açık umum yerler..
    9. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    10. Polisten servis araçlarına denetim
    11. İstanbul'da fuhuş operasyonu
    12. Bakan duyurdu! 'İmar barışı' ile..
    13. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    14. MEB'den velilere "yaz tatili etkinlik"..
    15. İş bulamayan mühendis ‘diplomalı’..
    16. Osmaniye’de tekvando seçmeleri
    17. Galatasaray Doğa Sigorta'da ayrılık
    18. Vayu Kasırgası Hindistan’a yaklaşıyor:..
    19. Letonyalı turist sayısında yüzde..
    20. "Yeni destek programımızda önceliği..
    21. Türk Kızılayı Soma’da 885 ailenin..
    22. İl Sağlık Müdüründen kazada yaralanan..
    23. Yaz Spor Okullarında hedef 100 bin
    24. Kapadokya’da turistler balon turu için..
    25. MSB: "Irak’ın kuzeyi Hakurk’ta..
    26. Yaz tatili planlarınızı karneye göre..
    27. Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye..
    28. ABD Başkanı Trump: “Yabancı bir..
    29. Salihlili 2 judocuya Balkan..
    30. Çankaya kreşleri için kuralar çekildi
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı