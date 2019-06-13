Bakan duyurdu! 'İmar barışı' ile ilgili son dakika açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar barışı ile ile ilgili sürenin uzatılmayacağını son 2 günün kaldığını açıkladı.
13 Haziran 2019 Perşembe 11:42
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