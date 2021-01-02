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Ekonomi Bakan duyurdu: 45 milyar lirayı aştı
Ekonomi

Bakan duyurdu: 45 milyar lirayı aştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan doğrudan destek ve yardımların 45 milyar lirayı aştığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 12:26:00 -
Bakan duyurdu: 45 milyar lirayı aştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020'de Covid-19'un etkilerinden çalışanlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı korumak için hayata geçirdiğimiz Sosyal Koruma Kalkanımız kapsamında yaptığımız doğrudan destek ve yardımlar 45 milyar TL'yi aştı. 2021'de de vatandaşlarımızı korumaya devam edeceğiz" dedi.

 

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