Bakan Dönmez'den 'Yavuz' açıklaması: Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor" dedi.03 Ekim 2019 Perşembe 16:55
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor" dedi.
Bakan Dönmez'in Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Yavuz Sondaj gemimiz yeni bir seferde...
Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor.
Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız.
Varsa, mutlaka bulacağız."
YORUM YAZ