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Bakan Dönmez'den 'Yavuz' açıklaması: Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor" dedi.

03 Ekim 2019 Perşembe 16:55
Bakan Dönmez'den 'Yavuz' açıklaması: Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor" dedi.

Bakan Dönmez'in Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yavuz Sondaj gemimiz yeni bir seferde...

Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor.

Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız.

Varsa, mutlaka bulacağız."

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 16:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • II.MuratII.Murat55 dk önce
    Akit,bizim beklentimiz Kibrisin güneyinde ve Suriye/Kibris arasinda sondaj calismasi yapmasidir.Yoksa Türkiye ile Kibris arasindaki calismalar göz boyamaktan ibarettir.Burasi zaten Türk sularidir.Algi olusturmaya ve göz boyamaya gerek yoktur.Yapilmasi gereken bellidir.

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