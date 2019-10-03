Bakan Dönmez'den 'Yavuz' açıklaması: Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor" dedi. Bakan Dönmez'in Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yavuz Sondaj gemimiz yeni bir seferde...



Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor.



Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız.



Varsa, mutlaka bulacağız."

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