Bakan Dönmez'den TANAP açıklaması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "TANAP’tan 2020 yılında 4,9 milyar metreküp olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti. TAP’la birlikte, TANAP’ın ve Azerbaycan gazının stratejik önemi daha da artacak." dedi.