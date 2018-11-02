Bakan Dönmez'den İran açıklaması: Bize yazı gelmedi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran'a yaptırımlarda Türkiye'ye de muafiyet tanındığı konusunda yaptığı açıklamada "Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var" dedi.02 Kasım 2018 Cuma 10:21
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2019 Yılı Bütçesinin görüşmelerine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Dönmez, İran'a yaptırımlarda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeye muafiyet tanındığı konusunda haberlerin bulunduğunun anımsatılmasına, "Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var." karşılığını verdi.
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