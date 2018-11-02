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Bakan Dönmez'den İran açıklaması: Bize yazı gelmedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran'a yaptırımlarda Türkiye'ye de muafiyet tanındığı konusunda yaptığı açıklamada "Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var" dedi.

02 Kasım 2018 Cuma 10:21
Bakan Dönmez'den İran açıklaması: Bize yazı gelmedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2019 Yılı Bütçesinin görüşmelerine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dönmez, İran'a yaptırımlarda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeye muafiyet tanındığı konusunda haberlerin bulunduğunun anımsatılmasına, "Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var." karşılığını verdi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 10:21
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  2. iran
  3. iran'a yaptırım
  4. iran'a yaptırımlar

YORUM YAZ

  • VELİVELİ1 sa önce
    KEŞKE GELSEYDİ DE ... GİBİ BAKMAZDIN
  • talhatalha1 sa önce
    keşke gelseymiş
  • gülgül2 sa önce
    bana ne abd nin politikasından. tabi ki de sınır komşularımızla al sat yapacağız. abd nin isteklerini yapmak zorunda değiliz .
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