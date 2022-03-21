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Ekonomi Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Geri sayım sürüyor
Ekonomi

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Geri sayım sürüyor

Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde incelemede bulunduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazında geri sayım sürüyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 22:14:00 -
Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Geri sayım sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Tüm gayretimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Karadeniz gazında geri sayım sürüyor. Bugün Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde son duruma ilişkin bilgi alıp, sahada incelemede bulunduk. Tüm gayretimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak. Durmadan, yılmadan adım adım hedefe” ifadelerini kullandı.

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