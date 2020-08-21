Bakan Dönmez'den flaş açıklama: Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin değeri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'deki Tuna 1 kuyusunda bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervini müjde olarak duyurdu. Bu müjdeyi bütün halk sevinçle karşıladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük rezerv ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Fatih Dönmez "Bu gazın (Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük rezerv) ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz." dedi.

Bakan Dönmez yaptığı açıklamada "Bundan sonra sondaj ve sismik çalışmalara kendi imkanlarımızla devam edeceğiz. Kıyıya boru hattı çekimi bir defa yapılacak bir iş. Muhtemelen ihale etmek suretiyle uluslararası ölçekte yapılacak. Onun dışında işletme tamamen TP üzerinden olacak." ifadelerini kullandı.