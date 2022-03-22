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Ekonomi Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Dünyaya örnek olacak
Ekonomi

Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Dünyaya örnek olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi ile ilgili son görüntüleri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 21:18:00 - 2022-03-22 21:19:11

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi.

'Hedef doğal gazı milletle buluşturmak'

Hedeflerinin Karadeniz gazının 2023 yılında milletimizle buluşturmak olduğunu belirten Bakan Dönmez, ''Bittiğinde dünyada örnek gösterilen mega projelerden biri olacak Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz 2023’ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak.'' ifadelerini kullandı.

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