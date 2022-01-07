Bakan Dönmez'den bomba ''yakıt'' müjdesi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Biyojet ve biyodizel yakıtların üretimine yönelik yürütülen Ar-Ge projesinde önemli bir yol kat edildi. Jet yakıtı projesinin Ar-Ge çalışmaları tamamlandı. Bugün açacağımız tesisle birlikte büyük ölçek üretime geçiliyor. 2022'nin ikinci çeyreğinde bütün testleri ve sertifikasyon işlemleri inşallah tamamlanacak. İlk demo uçuşumuzu THY ile bu yıl içerisinde gerçekleştireceğiz" dedi

2002 yılında sadece 28 MW olan biyokütle kurulu gücümüz yıl sonu itibariyle 71 kat artarak 2021 sonunda 2 bin MW’ı aştı.

Biyokütle yatırımlarının artması için yatırımcılarımıza bir yol haritası niteliğinde Biyokütle Enerji Potansiyel Atlası’nı yayımladık.

Bir teknoloji geliştirme projesi de Bakanlığımızın kuruluşu TEMSAN tarafından yürütülüyor. 1 m3 gaz üretme kapasiteli mini biyogaz ünitesi üretildi. BİOTEM adını verdiğimiz ünite organik atıkları kullanıyor. BİOTEM, 1 ila 3 büyükbaş hayvan atığından ürettiği gazla, bir hanenin 3 öğün yemeğini pişirebilecek kapasiteye sahip.

2020 yılı içerisinde 74 bin 800 tonu biyodizel ve 46 bin 500 tonu etanol olmak üzere toplam 121 bin 300 ton biyoyakıt ülkemizde üretilmiş oldu. Yaklaşık 50 milyon doların üzerinde bir ithalatı da bu şekilde engellemiş olduk.