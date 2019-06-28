Bakan Dönmez: ’’Tek bir mobil santralle 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağız’’

Mobil santrallerini açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ’’Enerji sektörüne son 17 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yaptık. 2019’un ilk 5 ayında elektriğimizi yüzde 67 oranında yerli kaynaklardan karşıladık’’ dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avcılar Ambarlı’da Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Mobil Elektrik Santralleri açılışına katıldı. 7 mobil elektrik santralin açılışını gerçekleştiren Bakan Dönmez, mobil santraller hakkında bilgi verirken, enerjide yapılan yatırımlara değindi.

Enerji sektörüne son 17 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yaptıklarını belirten Bakan Dönmez, ’’Yıllar içerisinde Türk ekonomisi büyürken beraberinde enerji talebimiz de aynı oranda arttı. Daha önce iki şeritli bir yol işimizi görürken, elektrik üretiminde bugün adeta otobanlar kuruyoruz. Elektrik arz güvenliğimizi teminat altına almak için yerli kömürden yenilenebilir, nükleerden FSRU ve LNG tesislerine kadar enerji portföyümüzü her alanda çeşitlendirdik.Çünkü sınırlı bir kaynak ya da ülkeye dayanan bir sistemin sürdürülebilir ve rekabetçi olması mümkün değil. O nedenle biz bu yola “Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye” diyerek çıktık. Bu öyle rastgele söylenmiş ya da belirlenmiş bir söz değil. “Büyük ve Güçlü Türkiye” hedefimize giden yolda, 2023,2053, 2071 vizyonlarını konuştuğumuz bir dönemde büyüyen ve gelişen Türkiye’nin bu dinamizmini sırtlayacak bir enerji geleceğine ihtiyacımız vardı. Bu nedenle, bütün yükün eşit miktarda dağıtıldığı ve birbirini desteklediği dengeli bir enerji sepetinin oluşturulması için yerli kaynaklarımızı maksimum oranda kullandığımız, dışa bağımlı olduğumuz kaynaklarda ise yönetilebilir bir duruma geleceğimiz Milli Enerji ve Maden Politikamızı hayata geçirdik’’ dedi.

2019’un ilk 5 ayında elektriğimizi yüzde 67 oranında yerli kaynaklardan karşıladık’’

Hem özel sektör hem de kamunun iş birliği ve sinerjisiyle enerjide son yıllara rekorlar ve büyük başarılar sığdırdıklarını ifade eden Bakan Dönmez, ’’Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adı kamuoyunda rekorlarla ve büyük yatırımlarla anılan bir bakanlık oldu. 2000’li yılların başında 30 bin MW olan kurulu gücümüz bugün 90 bin MW sınırına yaklaştı. Yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarında büyük bir atılım gerçekleştirerek bu alanda Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza attık. Geçen yıl elektriğimizin yaklaşık yüzde 50’sini yerli kaynaklardan karşıladık. 2019’un ilk 5 ayında ise bu rakam yüzde 67’ye yükseldi’’ açıklamasında bulundu.

’’Tek bir mobil santralle 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağız’’

Mobil santraller hakkında bilgi veren BakanDönmez, ’’Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz her biri 25 MW gücünde toplam 175 MW’lık 7 mobil elektrik santralle kısa dönemli enerji arz güvenliğimizi sağlamak adına da önemli bir adım atıyoruz. Santrallerimiz anlık ihtiyacın karşılanmasında en hızlı çözümü sunacak.Neden en hızlı çözüm diyoruz? Çünkü bir elektrik santralinin yapımı ve işletmeye alınması yaklaşık 36 aydır. Ancak bu santraller 48 saat gibi kısa bir sürede montaj ve demontaj yapılabiliyor. Santrallerimizin taşınması da oldukça pratik. Lojistiği ve transferi de son derece kolay ve esnek. Böylece ihtiyaç olması halinde tek bir mobil santralle 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağız. Elektrik enerjisi aciliyeti arz eden bir nokta mı var? Bu santralleri kolay bağlantı özelliği sayesinde bölgedeki uygun trafo merkezine intikal ettirerek enerji ihtiyacına en pratik cevabı vereceğiz. Santrallerimiz çok kısa sürede tam yüke çıkabilme kapasitesine sahip. Yani alanda ihtiyaç duyulan enerjiyi santrallerimiz maksimum kapasiteyle sağlayacak güce ve yetkinliğe sahip’’ diye konuştu.

’’Mobil santrallerin ilk etapta 7 noktada bağlantısını gerçekleştireceğiz’’

Bakan Dönmez şöyle devam etti: ’’Mobil santralleri ihtiyaca binaen farklı şekillerde devreye alacağız. Örneğin elektrik tüketimi ve arzı arasındaki dengenin korunmasında ya da pik enerji tüketiminin yaşandığı durumlarda bölgesel yük ihtiyaçlarına destek olmak için santrallerimiz hızlı bir şekilde devreye girecek. Elektrik kesintileri, arızalar, iletim ya da dağıtımdan kaynaklanan sorunlar, afet ve acil durumlar ya da diğer olağandışı durumlarda santraller elektrik enerjisi üreterek olası krizlere karşı hızlı ve etkin reaksiyon almamızı da sağlayacak. Çünkü acil durumlar hızlı reaksiyon gerektirir. Bu nedenle mobil santrallerimiz bu alandaki hareket kabiliyetimizi ve esnekliğimizi büyük oranda geliştirecek. Mobil santrallerin ilk etapta İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır ve İzmir’deki trafo merkezleri olmak üzere 7 noktada bağlantısını gerçekleştireceğiz’’.