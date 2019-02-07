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Bakan Dönmez, Slovenya Başbakan Yardımcısı Bratuşek ile görüştü

07 Şubat 2019 Perşembe 13:25
Bakan Dönmez, Slovenya Başbakan Yardımcısı Bratuşek ile görüştü

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratuşek ile bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki potansiyel iş birliklerini görüştüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dönmez'in Ankara'da Bratuşek ile bugün bir araya geldiği belirtildi.

İki ülke arasında enerji alanındaki potansiyel iş birliğini hayata geçirmek için, daha önce imzalanan niyet mektubu çerçevesinde fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "İki dost ülke olan Slovenya ve Türkiye'nin küresel gelişmeler çerçevesinde, mevcut enerji görünümleri ve geleceği görüşüldü. Ayrıca, iki ülke arasındaki mevcut ticari ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınmasına ilişkin temenniler dile getirildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Güney Gaz Koridoru gibi her iki ülkenin çıkarlarına hizmet eden projelere destek olma anlamında iş birliğinin devam edeceği vurgulandı.

Öte yandan Bakan Dönmez, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Sayın Alenka Bratuşek ile bölgesel gelişmeler ve ülkelerimiz arasındaki potansiyel işbirliklerini görüştük. Ayrıca, AB enerji güvenliği sürecinde, ülkemiz ve Slovenya’nın enerji görünüm ve geleceğini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 13:25
  1. Alenka Bratuşek
  2. enerji
  3. Fatih Dönmez
  4. iş birliği
  5. Slovenya

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