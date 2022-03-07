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Ekonomi Bakan Dönmez sevindiren gelişmeyi duyurdu! Türkiye'ye doğru yola çıktı
Ekonomi

Bakan Dönmez sevindiren gelişmeyi duyurdu! Türkiye'ye doğru yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dördüncü sondaj gemisinin Türkiye'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 22:28:00 -
Bakan Dönmez sevindiren gelişmeyi duyurdu! Türkiye'ye doğru yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, denizlerde hidrokarbon aramalarında kullanılacak dördüncü sondaj gemisinin Türkiye'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni geminin heyecanla beklendiğini belirtti.

Sondaj gemisi Türkiye'ye doğru yola çıktı

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık. Şimdi dört gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan dördüncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

Türkiye, denizlerde hidrokarbon aramalarına Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileriyle devam ediyor.

 

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