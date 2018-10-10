THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Ay sonunda başlıyor...

Türkiye’nin ilk sondaj gemisi Fatih’in Antalya açıklarındaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Dönmez, “Bu ay sonunda Akdeniz’de ilk sondajı gerçekleştirecek. İkinci gemiyi de yakında filomuza katarız” açıklamasında bulundu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 08:38
Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Ay sonunda başlıyor...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Fatih Dönmez, sektörün oyuncularıyla Antalya'daki 9. TürkiyeEnerji Zirvesi'nde bir araya geldi. Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih'in Antalya açıklarında çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Dönmez, "Gemimiz ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajını gerçekleştirecek. İnşallah, ikinci gemiyi de yakın zamanda filomuza katacağız" dedi.

STAR RAFİNERİ AÇILIYOR

Önümüzdeki hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Aliağa'da açılacak STAR rafinerisinin müjdesini veren Bakan Dönmez, "Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip olan rafineri açılacak. STAR Rafinerisi'nin üretime geçmesiyle birlikte Türkiye'nin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25'ten fazlasını karşılayacak" diye konuştu. Dönmez, dünyanın en büyüklerinden biri olacak 1.200 megavatlık offshore (denizüstü) rüzgâr enerjisi YEKA ihalesi için tekliflerin 23 Ekim'e kadar alınacağını hatırlattı.

DOĞALGAZDA GÜNLÜK TİCARET BAŞLADI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ise Türkiye'nin yakın dönemde enerji ticaret merkezi olacağını belirterek, "1 Eylül itibarıyla organize piyasada günlük olarak doğalgaz ticaretine başlayan ilk ülke olduk" dedi. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. bünyesinde kurulan spot doğalgaz piyasasının performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Kayıt yaptıran toplam 43 lisans sahibinin 23'ü piyasada aktif olarak işlem yapmış. İşlem hacmi 115 milyon lira olarak gerçekleşmiş. 73 milyon metreküp doğalgaz ticareti söz konusu olmuş. Bu miktarın 45 milyon metreküpünü BOTAŞ tarafından yapılan dengeleme amaçlı işlemler oluşturmuş" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: SABAH

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 08:38
  1. Antalya
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak
    1. Başkentte bazı yollar trafiğe..
    2. Katil İsrail güçleri 14 Filistinliyi..
    3. Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'a..
    4. Mevlüt Çavuşoğlu Irak'a gidiyor
    5. Nijerya'da kolera son 1 ayda 68 can aldı
    6. Siyonistler Filistinli genç kızı böyle..
    7. Tam 4 bin 500 tane yakalandı! Cezayı..
    8. Cemal Kaşıkçı olayında soru işaretleri
    9. Adı Fenerbahçe'yle anılan Ersun Yanal..
    10. Aileleri DAEŞ'e katılan 17 çocuğa..
    11. Dolar euro güne nasıl başladı?
    12. Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş..
    13. ABD'den Suudi Arabistan'a uyarı!
    14. Kaşıkçı'nın nişanlısı Washington..
    15. Günün âyet ve hadisi
    16. Onbinlerce kişiye emeklilik müjdesi
    17. Engelliler Derneğinden Çağla Şıkel..
    18. Dolar bugün ne kadar?
    19. Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Ay sonunda..
    20. Amerika'dan Suudi Arabistan'a uyarı
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Celal Şengör mide bulandırdı: Kendi dışkımı yedim tadı ise...
    Celal Şengör mide bulandırdı: Kendi dışkımı yedim tadı ise...
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!