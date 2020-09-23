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Ekonomi Bakan Dönmez: "(Karadeniz'deki gaz keşfi) Yaptığımız hesaplamalara göre, bugünkü şartlarda ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik üreteceğiz"
Ekonomi

Bakan Dönmez: "(Karadeniz'deki gaz keşfi) Yaptığımız hesaplamalara göre, bugünkü şartlarda ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik üreteceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-09-23 11:16:36 -
Bakan Dönmez: "(Karadeniz'deki gaz keşfi) Yaptığımız hesaplamalara göre, bugünkü şartlarda ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik üreteceğiz"
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