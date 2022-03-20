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Ekonomi Bakan Dönmez, jüri üyeleriyle buluştu
Ekonomi

Bakan Dönmez, jüri üyeleriyle buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar jürisiyle bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 21:54:00 -
Bakan Dönmez, jüri üyeleriyle buluştu

Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar projesinin amacı, sektörde kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak. Bakan Dönmez, proje kapsamında toplam 126 başvuruyu değerlendiren jüriyle buluştu. Dönmez, Bakanlık olarak hayallerine heyecanla koşan bütün kadınların yanında olduklarını belirterek, “Toplam 126 başvuru dosyası alındı. Bu da etkinliğimizin hem sektör hem de sivil toplum kuruluşları arasında ne kadar önemsendiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Dönmez, başvuru sayısının her yıl arttığını kaydederek, “Bizi asıl mutlu eden sektörümüzde kadın istihdamının artması. Enerji sektöründe kadının adını daha çok duyacağımıza inancım tam. Bu etkinliğimiz de bu amaca hizmet ediyor” değerlendirmesinde bulundu. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni 25 Mart’ta gerçekleştirilecek.

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