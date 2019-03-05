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Bakan Dönmez, “Güneş santralleri ile yeni düzenlemeyi hayata geçireceğiz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Yakın bir gelecekte güneş santralleri ile yeni düzenlemeyi hayata geçireceğiz” dedi.

05 Mart 2019 Salı 16:09
Bakan Dönmez, “Güneş santralleri ile yeni düzenlemeyi hayata geçireceğiz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Yakın bir gelecekte güneş santralleri ile yeni düzenlemeyi hayata geçireceğiz” dedi.


Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Yozgat’a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk olarak Yozgat Valiliğini ziyaret ederek Vali Kadir Çakır ile görüştü. Daha sonra Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen istişare toplantısına katılan Bakan Dönmez, Yozgat’ yöresel yemeği olan testi kebabının testisini kırarak güneş santralleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.


Bakan Dönmez ziyarete gittiği birçok ilde güneş santralleriyle ilgili ciddi bir talebin olduğunu söyleyerek “Aşağı yukarı gittiğimiz her yerde güneş santralleri ile ciddi bir talep var, kota artsın diye. İnşallah çok yakın bir gelecekte güneş santralleri ile ilgili yeni düzenlemeyi hayata geçirerek herkes dilediği gibi o şartlara bağlı kalmak suretiyle güneş santralini kuracak. Buna vatandaşlarımız resmi kurumlar ve Yozgatlılarda dahil” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:09
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