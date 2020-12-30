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Ekonomi Bakan Dönmez: "Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak"
Ekonomi

Bakan Dönmez: "Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-30 16:30:44 -
Bakan Dönmez: "Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak"
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