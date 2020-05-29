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Ekonomi

Bakan Dönmez: "Fatih sondaj gemimiz, Karadeniz'deki ilk sondajına 15 Temmuz'da Tuna-1 lokasyonunda başlayacak"

Yeniakit Publisher
2020-05-29 17:33:25 -
Bakan Dönmez: "Fatih sondaj gemimiz, Karadeniz'deki ilk sondajına 15 Temmuz'da Tuna-1 lokasyonunda başlayacak"
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