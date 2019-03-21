Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Diyarbakır ve Siirt'teki petrol arama faaliyetlerine ilişkin heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'daki Mermer-1 sahasında, yerin 3 bin 500 metre altı çatlatılarak Türkiye petrolleri tarihinde ilk defa bu yöntemle petrol keşfi yapıldığına dikkat çeken Bakan Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aralarında artık Türkiye de var"

''Dünyada son yıllarda hızla yaygınlaşan yeni bir üretim tekniği olan hidrolik çatlatma yöntemiyle hidrokarbon üretimi yapan ülkeler arasında artık Türkiye de var. Kayaların gözeneklerine hapsolmuş petrolü artık bu şekilde üretebileceğiz."

11,2 milyon varil petrol rezervi bulundu

Siirt'te de geçen ay Demirkuyu-1 sahasında 11,2 milyon varil yerinde rezerv kapasitesine sahip yüksek kalitede petrol keşfedildiğini de açıklayan Bakan Dönmez, ''Artık Demirkuyu-1 sahamızda at başları Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için dönecek. Kuyuda günlük üretimimiz bugün itibarıyla 450 varil ancak üretim artırma testlerimiz devam ederken, bu miktarı inşallah bin varile çıkaracağız. Üç sahamızdan günlük bin 560 varillik ilave günlük üretim gerçekleştireceğiz. Bugünkü piyasa değeriyle sahalarımızdan yapacağımız üretimin değeri 220 milyon liraya denk geliyor." diye konuştu.