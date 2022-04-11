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Ekonomi Bakan Dönmez duyurdu! 100 bin megavatı aştı
Ekonomi

Bakan Dönmez duyurdu! 100 bin megavatı aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 100 bin megavatı aştığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 16:56:00 -

Türkiye'nin enerji yatırımları devam ediyor. Sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelen Türkiye'de elektrik kurulu gücü 100 bin megavatı aştı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Dönmez "Ve Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 100 bin MW'ı aştı. Kamu ve özel sektörün gayretli çalışmalarıyla son 20 yılda kurulu gücümüzü 3 kattan fazla artırdık" dedi.

Bakan Dönmez "Kurulu güçteki yeşil payı yüzde 54. Kurulu gücümüz arttıkça ekonomimiz büyüyor. Türkiye 2023'e adım adım ilerliyor" ifadelerini kullandı.

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