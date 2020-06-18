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Aktüel

Bakan Dönmez: "Bakanlık olarak Enerji Verimliliği destek ödemelerimizi beş kat artırarak 300 bin TL’den 1,5 milyon TL’ye çıkardık. Mayıs sonu itibariyle Verimlilik Artırıcı Projeler ve gönüllü anlaşmalar kapsamında yapılan destek ödemeleri 27,7 milyon TL

Bakan Dönmez: "Bakanlık olarak Enerji Verimliliği destek ödemelerimizi beş kat artırarak 300 bin TL’den 1,5 milyon TL’ye çıkardık.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:45:56 -
Bakan Dönmez: "Bakanlık olarak Enerji Verimliliği destek ödemelerimizi beş kat artırarak 300 bin TL’den 1,5 milyon TL’ye çıkardık. Mayıs sonu itibariyle Verimlilik Artırıcı Projeler ve gönüllü anlaşmalar kapsamında yapılan destek ödemeleri 27,7 milyon TL

Bakan Dönmez: "Bakanlık olarak Enerji Verimliliği destek ödemelerimizi beş kat artırarak 300 bin TL’den 1,5 milyon TL’ye çıkardık. Mayıs sonu itibariyle Verimlilik Artırıcı Projeler ve gönüllü anlaşmalar kapsamında yapılan destek ödemeleri 27,7 milyon TL oldu. Uygulaması devam eden projelerle birlikte toplam yatırım 210 milyon TL, destek ödemesi 52,5 milyon TL’ye ulaştı."

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