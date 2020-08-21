Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıklamasının ardından Fatih Gemisi'nden canlı yayına bağlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz arama sürecinde yaşanan zorlukları anlattı.

Türkiye vatandaşı oldular

Bulunan Doğalgaz rezervi ile ilgili detayları anlatan Bakan Dönmez, arama-tarama sürecinde çalışan uzman personele baskı yapıldığını açıkladı. Bu baskılara boyun eğmeyen iki Avrupa Birliği vatandaşı uzmanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçtiğini belirten Bakan Dönmez, bu kişilerin ailelerine de baskı yapıldığını söyledi. Uzmanların Türkiye'de mutlu olduklarını belirten Bakan Dönmez, Bu çalışanlarımız, 'Biz burada mutluyuz, huzurluyuz, kendi ülkemiz bize sahip çıkmıyor. Biz Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olmak istiyoruz dediler. Müracaat ettiler ve şu anda o iki çalışanımız Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olarak bizlerle birlikte çalışıyor." dedi.