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Ekonomi Bakan doğal gazda güzel haberi duyurdu! Türkiye daha ucuza alacak
Ekonomi

Bakan doğal gazda güzel haberi duyurdu! Türkiye daha ucuza alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya'dan gazın ruble ile alınması konusunda mutabakat olduğunu belirterek bu durumun dolar ihtiyacını azaltacağını ve maliyetleri aşağıya çekeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 11:26:00 -
Bakan doğal gazda güzel haberi duyurdu! Türkiye daha ucuza alacak

Türkiye Rusya’dan aldığı doğal gaz ödemesinin yüzde 25’ini ruble ile yapacak. Konuyla ilgili anlaşma yakında yürürlüğe girecek. Türkiye’nin gazı Rusya’dan dolar yerine ruble ile alacak olması dolar ihtiyacını azaltırken maliyetleri aşağı çekecek. Bandırma’da Türkiye’nin ilk ferrobor tesisinin temelini atan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, başta Rus gazı olmak üzere enerji gündemi ile özel açıklamalarda bulundu.

"Ruble ile ödemede mutabakat var"

Rus gazının ruble ile ödenmesi konusunda bir mutabakat var. Alıcı ya da satıcı taraftan birisinin parası dolar veya avro değilse ister istemez kur farkı maliyeti oluşuyor. Bu farktan kurtulmuş olacağız. Aslında bu, bugünün konusu değil, bugün çok sıkça konuşuluyor. Ama Cumhurbaşkanımızın 3-4 yıldır birçok ülkeyle ‘yerli paralarla ticaret yapalım, daha çok kazanırız’ şeklinde bir düşüncesi, stratejisi vardı. İnşallah onu da başlatmış olacağız. Bunun için de merkez bankalarının devrede olması gerekiyor. Çünkü malı alan veya satan doğal olarak bankaya gidiyor. Banka da merkez bankalarının bu konudaki anlaşmalarına göre paraları transfer ediyor. Hangi kur olacak, nasıl transfer olacak, onları da merkez bankaları belirliyor.

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