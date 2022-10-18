Bakan Derya Yanık’tan Roman vatandaşlara müjde

YENİ AKİT ANKARA

Bakan Yanık, Roman asıllı vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeleri temsil eden milletvekilleriyle istişare toplantısında bir araya geldi. 75. Yıl Huzurevinde gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Derya Yanık, Roman vatandaşlarla alakalı barınma, eğitim, kadınların istihdama katılımı ve gençler ile ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bakan Yanık, bu doğrultuda ilkini 2016 yılında uygulamaya koydukları Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planının yeni versiyonunun oluşturulması, koordinasyon ile sevk ve idareyle alakalı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bakanlık olarak Roman vatandaşlarla alakalı yaptıkları çalışmaları farkındalık ve kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanması noktasında yürüttüklerini belirten Bakan Yanık, “Roman vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız çalışmaların yanı sıra sosyal yardımlarımız üzerinden konut desteği sağlıyoruz. Çevre Bakanlığı ile Roman vatandaşlara özel konut sayısının biraz daha artırılması için görüşmeler gerçekleştirdik. Bu doğrultuda Roman vatandaşlarımızın kendi sosyolojik özelliklerine uygun yatay mimari olmak üzere 1.071 adet konut inşa edilmesi noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Bakan Yanık, Roman vatandaşların yoğun yaşadığı illerde çeşitli hizmetler veren Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) ve dezavantajlı tüm bölgelerde Aile Destek Merkezleri (ADEM) sayılarını da artıracaklarını bildirdi. Bu doğrultuda hem ADEM’ler hem de SODAM’lar için ayrıca bir müfredat çalışması yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, “Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ana çalışma başlıkları içinde olmak üzere müfredat çalışacaklar. Ortak bir eğitim formasyonu temin etmeye çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Roman vatandaşların yoğun yaşadığı illerdeki kadınlar açısından kooperatiflerin yaygınlaştırılmasına yönelik devam eden çalışmalara da değinerek, “Orada yaşayan vatandaşlarımızın hayatını doğrudan etkileyecek somut adımlar atarak çalışmalarımızı şekillendirmeye, çeşitlendirmeye çalışıyoruz. İhtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımızı hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz.” şeklinde konuştu.