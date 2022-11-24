Bakan Derya Yanık: 1 milyon liralık kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düzce depreminden sonra yapılan çalışmalara ilişkin, '1 milyon liralık kaynak Düzce'ye ilk akut ihtiyaçlar için gönderildi. Zarar tespiti netleştikten sonra gerekli destekleri vatandaşlarımıza yine sağlayacağız.' dedi.

Habertürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Yanık, Düzce depreminde can kaybı olmadığını ve yaralıların durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Depremden hemen sonra organize olduklarının altını çizen Yanık, "Psikososyal destek ekiplerimiz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın temsilcileri sahaya indi. Şu ana kadar 3 bin 140 kişiye psikodestek sağlamışız. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından 1 milyon liralık kaynak Düzce'ye ilk akut ihtiyaçlar için gönderildi. Zarar tespiti netleştikten sonra gerekli destekleri vatandaşlarımıza yine sağlayacağız." diye konuştu.

Sosyal refaha yeterince ulaşamayan kitlelerin refah düzeyinin yükseltilmesi için çalıştıklarını anlatan Yanık, "Sosyal yardımlarımız doğumdan ölüme kadar devam ediyor. Temel noktamız, vatandaşımız doğduğu andan ölünceye kadar hayatının herhangi noktasında devletin ihtiyacına desteği olursa biz orada olalım. 2002'de 4 kalem varken bugün 50 başlıkta sosyal yardım sağlıyoruz. Bunun yoksullaşma ile alakası yok. Sosyal yardım başlıklarının artması, vatandaşımızın refah düzeyinin artması için çabalamamız anlaşılabilir durum. İhtiyacı olan vatandaşımıza nakit ve sosyal hizmet desteği sağlıyoruz. Yoksul, engelli vatandaşımızı destekliyoruz. Yaşlıların, yaşlılara bakanın desteklenmesi, eşi vefat etmiş kadınların desteklenmesi, asker çocuklarının ve ailelerinin desteklenmesi gibi irili ufaklı çeşitli başlıklarda sosyal yardımlarımız var." dedi.

İhtiyaç sahiplerini kendilerinin bulduğunu vurgulayan Yanık, vatandaşların e-devlet üzerinden müracaat edebildiğini söyledi.

Bakan Yanık, "Vatandaşımız geliyor, şartlarına bakıyoruz. Hanenin toplam geliri, demografik durumuna göre hizmeti tanımlıyoruz. Eşi vefat etmiş, 18 yaş altı en az 3 çocuğu olan kadınlara konut ve barınma desteğimiz var. Gelir durumuna göre barem oluşturduk. Doğal gaz, elektrik tüketim desteği sağlıyoruz. Bizim sosyal yardımlarımızın yüzde 65 oranında yararlanıcıları doğal olarak kadınlar. Yeni açtığımız başlıklar da var. Duruma göre bu başlıklar genişletilebilir." ifadelerini kullandı.

Yanık, sosyal yardımla ilgili bakış açılarının yoksulluk temelli olmadığını, kaynaklar ölçüsünde vatandaşların sosyal ve gelir düzeyini artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Görevi devraldığı günden itibaren çok sık şehir ziyaretleri yaptığını anlatan Yanık, "50'ye yakın şehir ziyaret etmişizdir, vatandaşımızla buluşuyoruz, kendi kuruluşlarımızı ziyaret ediyoruz. Sıkıntılar toparlanıyor, 'AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız bu işi çözer.' güveni var. İlgili bakanlıklarımız ve biz süreci takip edip, gerekli tedbirleri hayata geçirmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Yanık, yabancılara yönelik yapılan sosyal yardımları Bakanlığının yönettiğine işaret ederek, "Yabancılara yapılan nakdi yardımları uluslararası fonlardan yapıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 4,5-5 milyon civarı sığınmacı var, sağlık, yol ve eğitim hizmetinden sığınmacılar da yararlanıyorlar." dedi.