Bakan Çiftçi'den dev başarı! 100 günde 50 bin operasyon

İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 11 Şubat-21 Mayıs arasında ülke genelinde 49 bin 662 operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 11 Şubat 2026'da göreve başlamasının ardından yürütülen operasyonlar, güvenlik faaliyetleri, denetimler, ziyaretler ve yapılan düzenlemelerden derlediği bilgilere göre, terörden uyuşturucuya, kaçakçılıktan siber suçlara kadar birçok alanda çalışma yürütüldü.

Bu dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadelede 14 bin 452, terör örgütlerine yönelik 13 bin 709, kaçakçılıkla mücadelede 12 bin 658, mali suçlara yönelik 4 bin 223, göçmen kaçakçılığına yönelik 2 bin 92, siber suçlara yönelik 1946 ve organize suç örgütlerine yönelik 582 operasyon olmak üzere toplam 49 bin 662 operasyon gerçekleştirildi.

NARKOTİK OPERASYONLARI İLK SIRADA

Bakanlıkça söz konusu dönemde hem operasyonel hem de önleyici çalışmalar artırıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik düzenlenen 14 bin 452 operasyon sonucunda 24 bin 489 kişi yakalandı ve bunlardan 11 bin 891'i tutuklandı.

Operasyonlarda 13,6 ton uyuşturucu madde ile 38,3 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakanlık, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik eğitim ve önleme çalışmaları da yürüttü. Bu kapsamda, 2 milyon 244 bin 188 kişi ile iletişime geçildi.

245 BİN LİTRE SAHTE İÇKİ

Söz konusu dönemde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 12 bin 658 operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda 16 bin 182 kişi gözaltına alındı, 433 şüpheli tutuklandı, 501 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlarda 852 bin 63 litre akaryakıt, 245 bin 687 litre sahte/kaçak içki, 5 milyon 331 bin 819 paket sigara, 141 bin 253 elektronik sigara ve 577 milyon 586 bin 27 adet makaron ele geçirildi.

SİBER DEVRİYELER GÖZ AÇTIRMADI

Emniyet ve jandarmanın siber suçlarla mücadele birimleri de söz konusu tarihlerde 7 gün 24 saat esasıyla "siber devriye" gerçekleştirdi.

Siber devriyelerde 78 bin 263 hesapla ilgili suç unsuru tespit edilerek işlem yapıldı.

Aynı dönemde çevrim içi dolandırıcılık, çevrim içi yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, bilişim suçları ve suç gelirleriyle mücadele kapsamında 1946 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 7 bin 672 kişi gözaltına alındı, 3 bin 715 şüpheli tutuklandı, 1750 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca 35 bin 127 web sayfası, 33 bin 113 sosyal medya hesabı ve 29 bin 870 yasa dışı bahis sitesi erişime engellendi.

181 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen 582 operasyonla 181 suç örgütü çökertildi.

Bu operasyonlarda 4 bin 295 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2 bin 104'ü tutuklandı, 960'ı hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Suç örgütlerinden 5'i ulusal, 37'si bölgesel, 139'u yerel çapta yasa dışı faaliyet gösteriyordu.

Öte yandan 100 günlük süreçte operasyonların yanı sıra bazı önemli uygulamalar ve düzenlemeler de gündeme geldi.

APP (standart dışı) plaka krizinin çözüme kavuşturulması, polislerin 12/36 mesai sorununun giderilmesi, yeni güvenlik paradigmasının açıklanması öne çıkan adımlar arasında yer aldı.

Bakanlıkça sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına ilişkin süreçte belediyelere talimat gönderildi. Sınır güvenliği ve düzensiz göç başlığında komşu ülkelerle istişare mekanizmaları hızlandırıldı.

İstanbul'da görev yapan emniyet personelinin lojman ihtiyacı için girişimler başlatıldı. 1937 tarihli Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun günün ihtiyaçlarına göre yenilenmesi sürecine ivme kazandırıldı.

Okullarda 7 basamaklı güvenlik mekanizması için çalışma başlatıldı.

Dolandırıcılıkla mücadelede ise siber ve mali suçlara daha hızlı müdahale edilmesini hedefleyen DOLUNAY Projesi duyuruldu.

Trafikte sürücüleri mağdur eden saklı ve tuzak radar uygulamaları sonlandırıldı, HAYAT 112 mobil portalı vatandaşların hizmetine sunuldu ve basın kartlarının resmi kimlik belgesi olarak kabul edilmesi yönünde düzenleme yapıldı.