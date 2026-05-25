Bunlar yemek cesaret ister! İşte en ilginç Türk yemekleri!
Her yörenin kendine has bir mutfak kültürü var ama bazı tatlar var ki daha ilk duyduğunuz anda şaşkınlık yaratıyor.
Her yörenin kendine has bir mutfak kültürü var ama bazı tatlar var ki daha ilk duyduğunuz anda şaşkınlık yaratıyor.
Kimi yoğun aromasıyla, kimi sıra dışı yapımıyla, kimi de alışılmışın dışındaki sunumuyla hafızalarda yer ediyor.
Türkiye’nin farklı şehirlerinden çıkan bu ilginç lezzetler, herkesin kolay kolay deneyebileceği türden değil. İŞTE GÖRENİ MERAKLANDIRAN, TADANI İKİYE BÖLEN O SIRA DIŞI GELENEKSEL TATLAR…
ŞIRDAN DOLMASI (ADANA) Sosyal medyanın en çok konuştuğu lezzetlerin başında gelir. Koyunun dört midesinden biri olan şırdanın içi; baharatlı pirinç, kıyma ve kuşüzümüyle doldurulur.
MUMBAR DOLMASI Koyun veya ineğin kalın bağırsaklarının temizlenip iç harçla doldurulmasıyla yapılır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu mutfağının baş tacıdır.
KELLE PAÇA ÇORBASI Bir şifa deposu mu yoksa bir korku filmi sahnesi mi? Kuzunun kellesi ve ayaklarından yapılan bu çorba, özellikle sarımsak, sirke ve acıyla birleşince efsaneleşir.
KOÇ YUMURTASI (BİLLUR) Sakatat kültürünün en uç noktalarından biridir. Genellikle ızgara veya sote yapılarak servis edilir.
ÇÜRÜK PEYNİR (DİVLE OBRUK) Fransızların küflü peynirleri varsa, bizim de Karaman'ın meşhur Divle Obruk peynirimiz var. Mağaralarda bekletilerek dışı kırmızımsı bir küfle kaplanan bu peynir, keskin kokusuyla bilinir.
BEYİN SALATASI Genellikle haşlanmış kuzu beyninin üzerine zeytinyağı, limon ve maydanoz eklenerek soğuk servis edilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23