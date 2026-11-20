Sahaya sürdüler bu yeni ismi: Beşiktaş'a fırsat doğdu: Bu Cheek'in başka Cheek'in!
Ara transfer dönemi hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ın Milan'dan Ruben Loftus-Cheek'i transfer etmek istediği iddia edildi.
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Ara transfer dönemi hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ın Milan'dan Ruben Loftus-Cheek'i transfer etmek istediği iddia edildi.
Lige iddialı bir başlangıç yapan ancak daha sonra aldığı kötü sonuçlarla Kasım ayında havlu tamam riskiyle taraftarını korkutan Beşiktaş ara transfer dönemi bir fırsat olarak görüyor. Yapacağı transferlerle kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Corriere dello Sport'un haberine göre, Ruben Loftus-Cheek'in Milan'daki geleceği belirsizliğini koruyor. İngiliz futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve şu ana kadar yeni kontrat konusunda ilerleme kaydedilemedi.
Milan'da forma süresi azalan Loftus-Cheek için Beşiktaş ihtimali gündeme geldi. İngiliz futbolcunun Premier League'den de ilgi görmesi ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.
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