Lige iddialı bir başlangıç yapan ancak daha sonra aldığı kötü sonuçlarla Kasım ayında havlu tamam riskiyle taraftarını korkutan Beşiktaş ara transfer dönemi bir fırsat olarak görüyor. Yapacağı transferlerle kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar için sürpriz bir iddia gündeme geldi.