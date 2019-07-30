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Bakan Çavuşoğlu’ndan Tayland ile ticaret anlaşması müjdesi

ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı için Tayland’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yerel basına yaptığı açıklamada, bölge ülkelerle ilişkilerin gelişmesi için özel bir politika uygulandığını söyleyerek, yakın zamanda Tayland ile görüşülen ticaret anlaşmasının imzalanacağını kaydetti.

30 Temmuz 2019 Salı 14:47
Bakan Çavuşoğlu’ndan Tayland ile ticaret anlaşması müjdesi

ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı için Tayland’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yerel basına yaptığı açıklamada, bölge ülkelerle ilişkilerin gelişmesi için özel bir politika uygulandığını söyleyerek, yakın zamanda Tayland ile görüşülen ticaret anlaşmasının imzalanacağını kaydetti.


Güneydoğu Asya Milletler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Tayland’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın mensuplarına bir dizi açıklamada bulundu. Yerel basın kuruluşlarının sorularını cevaplayan Çavuşoğlu, zirvede yaptığı görüşmeler ve Güney Doğu Asya ülkeleri ile ilişkiler hakkında sorulan bir soruya, “ASEAN üyesi tüm ülkelerde Büyükelçiliğimiz var. Laos’ta geçtiğimiz yıl büyükelçilik açmaktan da gurur duydum. Bu sebeple, ASEAN ve elbette üye ülkelerle ve de Asya genelindeki ülkelerle işbirliğimizi daha da ileriye taşımak istiyoruz. Türkiye’nin Asya’ya yönelik yeni bir destek politikası var. Bu nedenle bugün ileride neler yapabiliriz onu konuştuk. Geçmişte yaptıklarımızı katılımcı ülkelere gösterdik ve gelecekte Türkiye, ASEAN ve Asya olarak birlikte neler yapmalıyız onu tartıştık. Birçok ASEAN üyesi ülke bakanıyla ikili görüşmeler yaptım” ifadelerini kullandı.


Tayland ile imzalanması planlanan ticaret anlaşmasının son durumu hakkında sorulan soruya Çavuşoğlu, ”Ticaret anlaşması için Nisan’da görüşmelerin 5’inci aşamasını tamamladık. İkili görüşmelerde kardeşim, Tayland’ın Dışişleri Bakanıyla da görüştüm görüşmeleri hızlandırma, sonuçlandırma ve imzalama konusunda mutabık kaldık” dedi.


ABD ve Çin arasında başlayan ticaret savaşlarına değinen Çavuşoğlu, “Ticaret savaşlarına karşıyız, ünitarizme de karşıyız. Oylamaya dayalı etkili çok yanlılığı destekliyoruz. Bu sebeple umarım Çin ve ABD içinde oldukları durumdan çıkmayı başarır. Bu savaş umarım ticareti bölgesel ve küresel büyümeyi etkilemez. Şu anda Asya, ekonomik büyümenin motoru görevini ifa ediyor” ifadelerini konuştu.


Güney Çin Denizi’nde yaşanan karasuları ve ekonomik münhasır bölge sınırları hakkında yapılan tartışmalarla ilgili soruya cevap vermekten kaçınan Çavuşoğlu, “Güney Çin Denizi hakkında yorum yapamam. Pozisyonumuz son derece açık; umarım bu durum aktörler arasında halis ve anlamlı bir diyalogla çözülür. Sanırım Birleşmiş Milletler de burada rol almalı, bu bizim pozisyonumuzdur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:47
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