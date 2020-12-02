Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede askeri iş birliği ve Kırım meseleleri ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü.
Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Twitter'dan paylaştığı mesajda, Kuleba ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Başta askeri iş birliği ve savunma sanayisi olmak üzere ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Kırım Platformu girişimini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.