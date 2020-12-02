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Siyaset Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede askeri iş birliği ve Kırım meseleleri ele alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 17:32:00 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü.

Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Twitter'dan paylaştığı mesajda, Kuleba ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Başta askeri iş birliği ve savunma sanayisi olmak üzere ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Kırım Platformu girişimini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

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